Pensioni, Inps: "Restano 67 anni per vecchiaia fino al 2022"

I requisiti di accesso al pensionamento adeguati agli incrementi alla speranza di vita non cambiano fino all'inizio del 2023. Lo precisa una circolare dell'Inps, spiegando quanto previsto nel decreto 5 dicembre 2019 dei ministeri dell'Economia e del Lavoro e aggiungendo che un adeguamento è atteso per il 2023. Si potrà andare in pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi (41 e 10 mesi per le donne) con una decorrenza di tre mesi fino al 31 dicembre 2026.