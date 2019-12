Patuanelli: "Su ArcelorMittal governo pronto a fare la sua parte"

Se non si riuscisse ad arrivare a un accordo con ArcelorMittal, "il governo è pronto a fare la sua parte, almeno per una transizione che potrebbe durare alcuni mesi". A spiegarlo è il ministro per lo Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, che in un'intervista al Financial Times sottolinea perà che "questo non è nemmeno il piano B, è un piano D. La soluzione preferita è che ArcelorMittal continui in Italia, ma non a tutti i costi",