Dazi Usa, Parlamento europeo approva l'accordo con gli Stati Uniti
I due atti legislativi legati alle intese hanno racimolato un'ampia maggioranza
© Parlamento europeo
Il Parlamento europeo ha votato a favore dell'accordo sui dazi commerciali raggiunto dalla Commissione europea con l'amministrazione Trump. Secondo quanto riporta un comunicato, i due atti legislativi legati alle intese sono stati adottati, rispettivamente, con 417 voti a favore, 154 contrari e 71 astensioni e, il secondo, con 437 voti a favore, 144 contrari e 60 astensioni.
Il "Turnberry deal"
Se concordato con i governi degli Stati membri, il testo del "Turnberry deal" eliminerà la maggior parte dei dazi sui beni industriali statunitensi e garantirà un accesso preferenziale al mercato per un'ampia gamma di prodotti ittici e agricoli a stelle e strisce, in linea con gli impegni assunti nell'estate 2025 tra Bruxelles e Washington.