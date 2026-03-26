Dazi Usa, Parlamento europeo approva l'accordo con gli Stati Uniti

Il Parlamento europeo ha votato a favore dell'accordo sui dazi commerciali raggiunto dalla Commissione europea con l'amministrazione Trump. Secondo quanto riporta un comunicato, i due atti legislativi legati alle intese sono stati adottati, rispettivamente, con 417 voti a favore, 154 contrari e 71 astensioni e, il secondo, con 437 voti a favore, 144 contrari e 60 astensioni.