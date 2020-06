Palazzo Chigi: 3 miliardi in campo per il rilancio di Alitalia

Per il rilancio di Alitalia saranno messi in campo 3 miliardi di euro. In settimana avranno luogo i primi atti per la newco e le scelte sulla sua governance. Lo spiegano fonti di Palazzo Chigi dopo il vertice di sabato tra Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, e il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli.