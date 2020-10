Pagamenti con carte, verso garanzia zero commissioni su micro-pagamenti

Pronto un protocollo per garantire ai commercianti zero commissioni sui micro-pagamenti con le carte fino a 5 euro. Fonti di governo confermano la volontà anche da parte degli operatori a incentivare i pagamenti digitali su cui si basa il meccanismo del cashback che dovrebbe partire dal primo dicembre. Per le transazioni fino a 10 o 25 euro ci sarebbe la disponibilità a ridurre o azzerare le commissioni ma senza un protocollo specifico.