Pensioni, il governo studia lo stop all'uscita automatica per i dipendenti pubblici

Stando a quanto scrive Il Messaggero, la misura potrebbe entrare nella prossima Manovra ma non è escluso che venga anticipata, dopo essere stata condivisa con i sindacati. "Il governo vuole abolire le due norme - del 2013 e del 2014 - che impongono la cessazione automatica del rapporto nella Pa per i suoi dipendenti, quando scattano i requisiti pensionistici. Non è un innalzamento dell’età di ritiro, ma una possibilità - su base volontaria - per il lavoratore di restare di più all’interno della pubblica amministrazione, seguendo quanto già introdotto per i medici e non dovendo chiedere l’autorizzazione per rimanere al proprio posto fino ai 71 anni", si legge sul quotidiano. L'abolizione dell'obbligo di pensione previsto dalle leggi del 2013-2014, potrebbe riguardare anche le forze dell'ordine, dove c'è carenza di personale. L'idea sarebbe quella di alzare, sempre su base volontaria, da 60 a 62 anni l’età di ritiro nelle forze dell’ordine.