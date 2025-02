Ora tra Banco BPM e UniCredit è scontro aperto

ORCEL SCRIVE AI SOCI BPM

Andiamo con ordine e ripercorriamo quanto successo nelle ultime ore. Tutto parte da un lungo comunicato di Orcel emesso stamattina in vista dell'assemblea dei soci di Banco BPM fissata per il 28 febbraio, durante la quale potrebbe essere deliberato l'aumento dell'offerta per l'acquisto di Anima: da 6,20 euro a 7 euro per azione. "L'assemblea - come scrive Orcel - è stata convocata in quanto BPM prima di agire ritiene di dover chiedere l'autorizzazione ai soci in applicazione della cosiddetta passivity rule", perché il rilancio dell'offerta su Anima potrebbe essere in contrasto con l'ops lanciata da UniCredit sulla stessa BPM. Senza Danish compromise e con un prezzo più alto, secondo Orcel Banco Bpm assorbirebbe molto capitale.