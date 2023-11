OpenAI, Sam Altman richiamato alla guida 4 giorni dopo il siluramento

Tgcom24

Altman era stato estromesso a sorpresa venerdì dopo che il Cda lo aveva accusato di scarsa trasparenza sulla gestione dello sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale. L'episodio aveva innescato una turbolenta rivolta degli investitori che ora vede estromettere il Cda con questa totale marcia indietro.

Domenica, nel frattempo, Microsoft, che ha stretti legami con OpenAI, aveva deciso di assumere Altman, con una chiara presa di distanze rispetto alla decisione dei dirigenti della società di silurarlo. Oggi l'informatico commenta il suo ritorno con un messaggio su X. "Amo OpenAI e tutto quello che ho fatto negli ultimi giorni è stato nell`ottica di tenere insieme questa squadra e la sua missione. Quando ho deciso di unirmi a Microsoft domenica pomeriggio era chiaro che si trattava della scelta migliore per me e per la squadra. Ora con il supporto del Cda e di Satya non vedo l`ora di tornare a OpenAI e costruire una forte partnership con Microsoft".

La manovra, quindi, con ogni probabilità porterà un rafforzamento dei legami della società di intelligenza artificiale con il gigante informatico controllato da Bill Gates. Quanto al nuovo Cda di OpenAI, come presidente entra Bret Taylor già amministratore delegato di Salesforce, affiancato da Larry Summers, economista ed ex segretario al Tesoro dal 1999 al 2001 durante l'era Clinton, e Adam D'Angelo, informatico che è stato a capo dello sviluppo tecnologico di Facebook.