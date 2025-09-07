Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Economia
Il prezzo scenderà?

Petrolio, l'Opec+ annuncia l'aumento della produzione mensile: +137mila barili

07 Set 2025 - 23:08
© ansa

© ansa

A partire dal mese di ottobre, i principali otto Paesi produttori di petrolio dell’Opec+ – tra cui spiccano Russia e Arabia Saudita – incrementeranno la produzione quotidiana di greggio di 137.000 barili. Lo comunica ufficialmente l’organizzazione che riunisce i principali esportatori mondiali di petrolio. La decisione arriva dal cosiddetto gruppo V8 dell’Opec+, formato da Arabia Saudita, Russia, Iraq, Emirati Arabi Uniti (Eau), Kuwait, Kazakistan, Algeria e Oman. Secondo l’analisi degli osservatori internazionali, l’aumento della produzione rappresenta una strategia finalizzata a consolidare le rispettive quote di mercato in un contesto globale in evoluzione. L’incremento rispetto al livello fissato per settembre è parte di un più ampio piano di coordinamento interno all’Opec+ per bilanciare domanda, offerta e prezzi.

opec+
petrolio

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri