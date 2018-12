Ok dell'Ue alla riforma dell'Eurozona: c'è il bilancio comune ma solo a metà

C'è il via libera dei leader Ue alla riforma della zona euro. Un provvedimento che comprende il paracadute finale per il fondo salva-banche, la rimodulazione del fondo salva-Stati Esm e un bilancio dell'Eurozona. Quest'ultimo sarà però soltanto uno strumento per aumentare la convergenza e la competitività, ma non avrà funzione di stabilizzazione, come era stato proposto dalla Francia. Tale strumento sarà messo a punto dai ministri dell'Economia.