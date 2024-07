Ocse: "Italia maglia nera sui salari, -7% dal 2019"

Secondo i dati dell'Ocse in Italia la crescita regge e la disoccupazione è ai minimi, eppure il nostro Paese si tiene stretta la sua "maglia nera" per la crescita, o meglio, la decrescita, dei salari reali, cioè al netto dell'inflazione. Un trend che ha aiutato l'export, ma tiene sotto pressione il potere d'acquisto delle famiglie e quindi i consumi. I dati aggiornati al primo trimestre 2024 confermano il primato negativo dell'Italia per i salari reali: con un -6,9% rispetto al quarto trimestre 2019, ultimo periodo di riferimento pre Covid-19. Il Paese è il peggiore nell'area euro (-2% la Germania, +0,1% la Francia), terzultimo fra i 38 paesi dell'Ocse, superato in peggio solo da Repubblica Ceca e Svezia.