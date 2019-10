Nuovo Digital Hub milanese per ProdesFin, la prima Financial Crossmedia Factory italiana

ProdesFin, la Factory attiva nel settore del Creative Digital Content e Digital Marketing per il mondo della finanza e proprietaria del sito di informazione Financialounge.com, cresce ancora e si appresta a inaugurare il nuovo Digital Hub nel centro di Milano. In arrivo da Mediaset, Stefano Ventura sarà il nuovo Chief Operating Officer.

L'obiettivo strategico di ProdesFin è quello di consolidare la propria leadership come prima Financial Crossmedia Factory italiana. In questo senso, la società ha un posizionamento unico nel panorama nazionale, con una produzione di contenuti e servizi digital totalmente focalizzata sulle esigenze del settore finanziario.

L'apertura del nuovo Digital Hub consentirà di ampliare ulteriormente questa capacità d'offerta, con il potenziamento dello studio di produzione video e della struttura di social media management e con l'ulteriore sviluppo delle attività di branded content.



E' previsto anche il lancio della versione totalmente rinnovata del sito Financialounge.com e, a segnare questa nuova fase di sviluppo, ci sarà il rebranding di tutti i marchi che fanno capo a ProdesFin.

Il piano prevede l'ingresso di Stefano Ventura come nuovo coo di ProdesFin, che lavorerà al fianco di Paride Cleopazzo, ceo e founder, al coordinamento delle attività strategiche e operative della società. Stefano Ventura, in arrivo da Mediaset, dove ricopriva la carica di responsabile Informazione Direzione Business Digital, è manager con lunga esperienza nel mondo digital e con un passato anche in altri gruppi media come Il Sole 24 Ore e Gruppo Espresso-Repubblica. Per il manager è previsto un piano d'ingresso che, in qualità di partner, lo porterà gradualmente a entrare nel capitale della società.

Paride Cleopazzo e Stefano Ventura, con un passato insieme nel gruppo Il Sole 24 Ore, ricostituiscono così una squadra che rappresenterà un asset importante per lo sviluppo innovativo di ProdesFin.



Secondo Paride Cleopazzo "questo nuovo piano di sviluppo ci consentirà di allargare significativamente tutto il perimetro delle attività, per diventare sempre più il punto di riferimento per i grandi brand dell'industria finanziaria sulla frontiera dei nuovi mezzi della comunicazione digitale. Questo rafforzerà ancora di più il rapporto con i clienti e permetterà di guardare già ora a possibili partnership internazionali".