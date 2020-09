Nuovi prodotti Amazon: migliorata Alexa, Echo “mobile” e drone-antifurto

Poco più di 45 minuti per presentare una carrellata di prodotti innovativi targata Amazon. Tra le novità più interessanti una serie di telecamere di ultima generazione per la sicurezza della casa e dell'auto, ma anche il dispositivo Alexa è stato rivisto e migliorato. Ecco quali sono i prodotti che si preparano a invadere il mercato nei prossimi mesi.

ALWAYS HOME CAM

Il primo si chiama Always Home Cam ed è una telecamera-drone della serie Ring. Collegata ovviamente a un'app, il drone è in grado di volare all'interno delle stanze e inviare immagini da prospettive diverse, sia in modalità manuale che automatica. Può attivarsi dopo aver rilevato un movimento oppure in modalità manuale. Dopo aver effettuato la ricognizione torna nella sua base di carica. Always Home Cam costerà 249,99 dollari.

NUOVA SERIE ECHO

La serie Amazon Echo è stata rivista e migliorata in termini di design e di intelligenza di Alexa. Il nuovo Echo è realizzato con una finitura di tessuto e ha una base led che si illumina, l'audio è stato migliorato ed è in grado di adattarsi all'acustica della stanza. Echo Dot, anch'esso potenziato rispetto al passato, arriva anche in versione con orologio digitale. Infine, il nuovo Echo Show 10 è dotato di un display da 10'' e di un silenzioso motore che permette allo schermo di ruotare, seguendo i movimenti durante, per esempio, una chiamata. Il prezzo di vendita è di 249,99 dollari, mentre Echo costerà 99,99 dollari, Echo Dot 59,99 dollari ed Echo Dot con orologio costerà 69,99 dollari. La nuova serie Echo

FIRE TV STICK

Amazon ha presentato anche il nuovo Fire TV Stick, che sarà dotato di un processore da 1,7 GHz che lo rende il 50% più potente rispetto al predecessore. La riproduzione in streaming è più rapida con risoluzione 1080 p ed è compatibile con la tecnologia HDR, oltre a supportare le reti 5GHz. Amazon ha presentato anche Fire TV Stick Lite, dotato di un telecomando semplificato che permette di utilizzare la voce, e Fire TV Cube.

CAR ALARM E NUOVI ROUTER

Da Ring arriva anche la prima serie di prodotti dedicati all'utilizzo in auto o fuori casa. Si tratta, per esempio, di Car Alarm (costo 59,99 dollari) che ci avvisa sul telefono quando viene rilevata un'effrazione o un movimento dell'auto. Ha una sirena integrata e dovrebbe arrivare entro fino anno sul mercato. Car Cam è una telecamera capace di registrare sia all'interno che all'esterno dell'auto (costo 199,99 dollari) mentre Car Connect è una piattaforma che permette di integrare le telecamere del sistema. Infine, Amazon ha presentato anche due nuovi router - Wi-Fi Eero 6 ed Eero Pro 6 – con velocità di connessione più elevate e possibilità di connettere più dispositivi contemporaneamente.

Contenuto a cura di Financialounge.com