Nuova possibile escalation tra Iran e Israele, prezzo del petrolio in rialzo

Aumentano le possibilità che Israele possa preparare un nuovo attacco nei confronti dell’Iran. A far salire le quotazioni di petrolio e metalli preziosi anche le tensioni tra Usa e Venezuela a la guerra in Ucraina
Le tensioni geopolitiche in aumento spingono i prezzi del petrolio al rialzo. I futures sul Wti salgono del +1,10%, a 57,14 dollari al barile, mentre quelli sul Brent sono in rialzo dell’1%, a 61,10 dollari al barile. Oltre Ucraina-Russia e Usa-Venezuela, aumentano le preoccupazioni anche per l’escalation tra Israele e Iran, con le possibilità che Israele possa preparare un nuovo attacco nei confronti dell’Iran in deciso aumento.
TENSIONI ISRAELE-IRAN
L'esercito colpirà i nemici di Israele “ovunque sarà necessario, su fronti vicini e lontani”, ha dichiarato il 21 dicembre il tenente generale, Eyal Zamir. L'Iran, ha aggiunto, “è colui che ha finanziato e armato l'anello di strangolamento attorno a Israele e che ha sostenuto i piani di distruzione. I nostri nemici hanno ancora una volta percepito la potenza dell'esercito israeliano, che continuerà a colpire dove sarà necessario, su fronti vicini e lontani”. Parole quelle del capo di stato maggiore dell'esercito israeliano che lasciando intendere che Israele potrebbe colpire nuovamente l’Iran.
ALTA TENSIONE USA-VENEZUELA
Anche tra Usa e Venezuela resta alta la tensione, dopo che l’amministrazione Trump ha accusato Caracas di utilizzare i proventi del petrolio per finanziare il traffico di droga e l’immigrazione illegale verso gli Stati Uniti. La scorsa settimana, inoltre, il presidente Usa Donald Trump aveva già predisposto il blocco totale delle petroliere sanzionate verso e in uscita dal Venezuela, suscitando anche la reazione della Cina.
SALGONO ANCHE I METALLI PREZIOSI
Un generale russo è stato ucciso lunedì in un attentato con un’autobomba a Mosca. Un attacco di droni ha danneggiato moli e navi nel Krasnodar. Da registrare il no di Mosca alla proposta americana di un vertice con gli ucraini a Miami. Salgono anche le quotazioni dei metalli preziosi, con l’oro che aggiorna i record, a 4.413,92 dollari l’oncia. In rialzo anche l’argento, a 68,86 dollari l’oncia (+ 2,74%).