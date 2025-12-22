Nuova possibile escalation tra Iran e Israele, prezzo del petrolio in rialzo

TENSIONI ISRAELE-IRAN

L'esercito colpirà i nemici di Israele “ovunque sarà necessario, su fronti vicini e lontani”, ha dichiarato il 21 dicembre il tenente generale, Eyal Zamir. L'Iran, ha aggiunto, “è colui che ha finanziato e armato l'anello di strangolamento attorno a Israele e che ha sostenuto i piani di distruzione. I nostri nemici hanno ancora una volta percepito la potenza dell'esercito israeliano, che continuerà a colpire dove sarà necessario, su fronti vicini e lontani”. Parole quelle del capo di stato maggiore dell'esercito israeliano che lasciando intendere che Israele potrebbe colpire nuovamente l’Iran.