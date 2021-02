Nuova fiammata di GameStop: +103%

Ci risiamo? Le azioni di GameStop hanno chiuso la giornata di contrattazioni di ieri, mercoledì, a Wall Street, in aumento di oltre il 103%. Il titolo è stato sospeso due volte per eccesso di volatilità. Il volume di scambi di GameStop è stato tre volte superiore alla media degli ultimi cinque giorni, secondo i dati di Refinitiv. Le azioni del più grande rivenditore di giochi nuovi e usati è stato al centro dello short squeeze dei piccoli social traders nelle scorse settimane che hanno fatto perdere miliardi agli hedge fund.

I MOTIVI DEL RIALZO IMPROVVISO

Gli analisti non hanno individuato una ragione per il repentino rialzo. Non si può escludere una nuova azione di short squeeze, già organizzata a gennaio tra gli iscritti a WallStreetBets di Reddit, che ieri ha visto andare off line i propri server per un breve lasso di tempo. Se così fosse, la storia si potrebbe ripetere. Il titolo è in crescita del +88% nelle contrattazioni after hours.

IL MECCANISMO DELLO SHORT SQUEEZE

A gennaio si è parlato molto di GameStop. Il tam tam sui social ha consentito ai piccoli investitori retail di far perdere miliardi agli hedge fund che avevano assunto una posizione ribassista su GameStop. A fronte dei continui acquisti organizzati dai social traders, gli hedge fund hanno dovuto acquistare azioni per coprire le posizioni, con il prezzo che già stava salendo. Aumentandone così il valore, con un balzo record del +1.600%, già sostenuto dagli acquisti degli investitori di WallStreetBets.

LASCIA IL CHIEF FINANCIAL OFFICER

Jim Bell ha annunciato che lascerà l'incarico di Chief Financial Officer il 26 marzo: fonti stampa affermano che la decisione non è collegata al recente rally del titolo, ma per “accelerare la trasformazione di GameStop”. Sempre ieri, Ryan Cohen, uno dei principali azionisti di GameStop e fondatore di Chewy.com, ha twittato la foto di un cono gelato di McDonald's con un'emoji di rana. In rete si sono scatenati i commenti: alcuni utenti hanno interpretato il tweet come un messaggio velato, con Cohen che avrebbe sistemato gli affari di GameStop, come la catena di fast food ha riparato le sue macchine per il gelato.

WALL STREET DA RECORD

L'ottimismo sulla ripresa, alimentato dalle novità sui vaccino, ha spinto ieri il Dow Jones che ha aggiornato il proprio record, dopo una partenza in calo e chiude a +1,38%, a 31.972,83 punti. La Fda ha approvato il vaccino Johnson & Johnson per l'uso di emergenza, primo passo verso il via libera definitivo, che potrebbe essere concesso già sabato. Positivo anche il settore tech (+1%), dopo i cali dei giorni scorsi.

