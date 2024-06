Non solo luce e gas, ecco come risparmiare con i servizi integrati

IL RUOLO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Oggi la variabili che un cliente deve considerare per cambiare gestore di luce e gas sono moltissime. E qui entra in gioco l’intelligenza artificiale. “L’AI può ottimizzare il flusso dei dati, per aiutare meglio il cliente, al fine di ottenere uno standard qualitativo elevato”, conclude Andrea Conte. “Un buon consulente si può fare aiutare dall’intelligenza artificiale, non non potrà mai farsi sostituire: la vendita è conclusa sempre di persona perché richiede una buona dose di empatia”.