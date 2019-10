Nobel per l'Economia a Duflo, Kremer e Banerjee

Il premio Nobel per l'Economia 2019 è stato assegnato congiuntamente agli economisti Abhijit Banerjee , Esther Duflo e Michael Kremer "per l'approccio sperimentale volto ad alleviare la povertà globale".

I tre economisti di nazionalità indiana (Banerjee), francese (Duflo) e americana (Kremer) "hanno introdotto un nuovo approccio per ottenere risposte affidabili circa i migliori modi per combattere" la povertà, hanno spiegato i responsabili della Royal Swedish Academy of Science.

La ricerca condotta dai nuovi premi Nobel "ha considerevolmente migliorato la nostra abilità di lottare la povertà globale. In soli due decenni, il loro nuovo approccio ha trasformato l'economia dello sviluppo, che è diventato ora un fiorente campo di ricerca", è scritto in un comunicato. Banerjee e Duflo sono entrambi professori al Mit di Boston, mentre Kremer insegna presso l'ateneo di Harvard. La Duflo, inoltre, è la seconda donna nella storia a vincere il Nobel per l'Economia: la prima fu Elinor Ostrom nel 2009.