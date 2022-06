"No ticket day", alla vigilia della protesta contro i buoni pasto monta la polemica con i consumatori

I costi della guerra in Ucraina per l'Unione Europea

Fipe: sistema sia sostenibile o nuove iniziative -

"La tassa occulta che lo Stato scarica direttamente sulle imprese del nostro settore è inaccettabile. Da anni stiamo lavorando per sensibilizzare le istituzioni chiedendo una radicale modifica del sistema che salvaguardi il valore del buono pasto lungo tutta la filiera, ma finora siamo stati inascoltati", afferma Aldo Mario Cursano, vicepresidente vicario di Fipe-Confcommercio, alla vigilia dello sciopero di 24 ore. Un'azione dimostrativa che tuttavia prefigura cosa potrebbe accadere se non si arrivasse a una riforma strutturale del sistema per eliminare le commissioni a carico degli esercizi.

"L'adesione cresce di ora in ora - prosegue - ed è solo l`inizio di una serie di iniziative che porteranno a non poter spendere più i buoni pasto se non ci sarà una radicale inversione di tendenza già a partire dalla prossima gara Consip del valore di 1,2 miliardi di euro".

I consumatori: contro lo sciopero, niente spesa -

Associazioni dei consumatori sul piede di guerra per lo sciopero dei buoni pasto di esercenti e grande distribuzione. Adoc, Adiconsum, Assoutenti e Federconsumatori invitano i consumatori al contro-sciopero: niente spesa, anticiparla o posticiparla di un giorno, disertando supermercati, ipermercati, negozi, bar e ristoranti; cibo e bevande portati da casa e da consumare a lavoro, in modo da annullare del tutto gli effetti della protesta.

"Ancora una volta i consumatori italiani vengono usati come ostaggi dalle organizzazioni della Gdo e dei ristoratori per rivendicazioni che, seppur giuste nella sostanza, finiscono per danneggiare solo e unicamente i cittadini - affermano le associazioni. - Tre milioni di famiglie che utilizzano i buoni pasto per fare la spesa saranno coinvolte nello sciopero indetto da bar, ristoranti, commercianti e grande distribuzione, con danni economici evidenti per i cittadini. Se la protesta contro le condizioni svantaggiose dei buoni pasto è corretta nelle sue motivazioni, il soggetto contro cui viene attuato lo sciopero, ossia i consumatori, è del tutto errato, perché saranno solo gli utenti a pagare il prezzo di tale iniziativa".

Secondo i consumatori "non si capisce perché le organizzazioni della Gdo e degli esercenti non abbiano pensato a proteste contro Consip e Mef, unici responsabili delle condizioni imposte sui ticket per la spesa, evitando così di arrecare danno ai cittadini".