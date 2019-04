Nissan, verso rimozione board Carlos Ghosn in cda straordinario

Per la prima volta in quasi 20 anni, il nome di Carlos Ghosn verrà rimosso dal board della Nissan. La decisione sarà resa nota durante il Cda straordinario del costruttore auto nipponico, in programma nella sede di Yokohama. L'ex presidente dell'alleanza Nissan-Renault-Mitsubishi Motors verrà sostituito con ogni probabilità con quello del presidente della casa transalpina, Jean-Dominique Senard.