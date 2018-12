Nissan-Renault: libero su cauzione Kelly: braccio destro di Ghosn

Un tribunale di Tokyo ha liberato, su cauzione, Greg Kelly, braccio destro del presidente della Nissan, Carlos Ghosn, in carcere per reati finanziari. La corte ha accettato la richiesta degli avvocati di rilasciarlo dopo aver versato una cauzione di 70 milioni di yen, 635mila dollari. Kelly è stato incriminato il 10 dicembre per avere, secondo la procura, aiutato a nascondere parte delle sue entrate alle autorità del mercato azionario.