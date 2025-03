Nike rallenta il passo, ricavi in calo del 9%

LA CONCORRENZA DI SNEAKERS

Le azioni di Nike nel pre-market oggi perdono oltre il 6% a 67,25 dollari, totalizzando un ribasso del 30% nell’ultimo anno. A preoccupare gli investitori sono soprattutto la dura concorrenza da parte di marchi emergenti di running, come Hoka e On, e il rallentamento della Cina. Per quanto riguarda le prospettive per il trimestre in corso, Nike ha evidenziato una grande preoccupazione per la nuova politica commerciale di Donald Trump e la perdita di fiducia dei consumatori americani, alle prese con l’inflazione. I clienti stanno cambiando i loro comportamenti, rinunciando a costose sneaker e abbigliamento sportivo in favore di articoli essenziali.