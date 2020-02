Nielsen pubblica i dati pubblicitari 2019, Mediaset regge rispetto al mercato tv

Sono state diramate da Nielsen le stime di chiusura dell'anno pubblicitario 2019. Si tratta di un indicatore importante, un termometro della salute economica del paese. E anche nel 2019 dai dati Nielsen si conferma il clima di incertezza economica, con investimenti delle aziende in calo e un mercato pubblicitario in difficoltà. Mediaset, a perimetro omogeneo tra 2018 e 2019 (ossia epurato quindi dai grandi eventi sportivi), registra un andamento migliore rispetto a quello del mercato nel suo complesso.

Il gruppo ha ridefinito il perimetro del proprio core business e, come spiegato in più occasioni, l'unico modo corretto per valutare l’andamento della raccolta pubblicitaria è fare un confronto con il 2018 senza il contributo di importanti eventi sportivi presenti in quel periodo.

Nel 2018 infatti nel palinsesto erano presenti la Champions League, il calcio pay e soprattutto i Mondiali. Considerando tutti questi fattori, dalle stime diffuse da Nielsen emerge che l'andamento organico della raccolta pubblicitaria Mediaset 2019 risulta pari a -3,6%, un dato migliore di quello del mercato che (depurato per omogeneità dei Mondiali di Calcio) registra un risultato del -4,2%.

Mediaset si difende quindi nel suo complesso, grazie anche alla propria offerta costruita in questi anni, che vede un ruolo di leadership sia in tv, sia in radio sia nei video visti sul web, ha consentito di competere anche nel nuovo scenario economico.