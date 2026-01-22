Nell’anno dei dazi Usa l’export italiano cresce di oltre il 3%

OBIETTIVO 700 MILIARDI ENTRO IL 2027

I dati relativi all’export italiano sono stati illustrati nel corso del roadshow di Sace che si è chiuso nei giorni scorsi a Roma. La parola chiave emersa negli interventi è stata diversificazione (dei mercati di sbocco) e l’obiettivo a breve termine è stato fissato: superare i 700 miliardi di euro di export entro il 2027. Secondo Alessandro Terzulli, capo economista Sace, il Made in Italy “ha le carte in regola per farcela” a patto di “essere presenti in maniera più diffusa sui mercati internazionali”, senza trascurare i mercati tradizionali. Gli ultimi dati registrano una crescita importante delle esportazioni italiane in Medio Oriente, e in particolare negli Emirati Arabi (+18,5%), Oman (+6%) e Arabia Saudita (+3,8%). Dati positivi anche dall’India, dalle Filippine e dal Marocco.