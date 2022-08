Natixis IM: “La corsa del value può proseguire per qualche altro mese”

La Strategist Survey, condotta tra 34 strategist di mercato, gestori di portafoglio, analisti di ricerca ed economisti di

Natixis Investment Managers

e di 15 affiliate, nonché di Natixis Corporate and Investment Banking, è una interessante fonte di informazioni per gli investitori.

CAMBIO DI OPINIONI SUI POTENZIALI IMPATTI DELLA PANDEMIA

proiezioni degli strategist

impatti della pandemia

Un esempio? Dall'ultimo sondaggio, che aggrega tutte ledi Natixis Investment Managers per il secondo semestre dell'anno, emerge in modo eloquente il cambio delle opinioni sui potenziali. La diffusione del Covid-19 aveva infatti comportato un lockdown mondiale nel 2020 e l'attitudine a proseguire con il lavoro da remoto nel corso del 2021.

SOLO IL 9% DEGLI STRATEGIST TEME UNO STOP DELLE ATTIVITÀ PER COVID

Natixis IM

Adesso, invece, soltanto il 9% degli strategist di mercato diconsidera uno stop delle attività causa Covid come un possibile rischio nella seconda metà dell'anno. E questo nonostante le attuali varianti altamente contagiose si siano diffuse in tutto il mondo e continuino a mantenere su livelli piuttosto sostenuti la circolazione del virus.

LA SOVRAPERFORMANCE DEI TITOLI VALUE

Strategist Survey di Natixis IM

titoli value

Un altro aspetto di sicuro interesse per gli investitori affrontato dall'ultimariguarda la sovraperformance dei, cioè una delle tendenze principali emerse dallo sconvolgimento generale innescato dal contesto post-pandemia. Nell'ultimo decennio, i tassi bassi e la contenuta volatilità dei mercati hanno propiziato un costante flusso di acquisti a favore delle asset class di rischio determinando ottime performance per la maggior parte dei titoli quotati.

IL 19% DEGLI STRATEGIST DICE CHE IL TREND DEL VALUE SIA FINITO

inflazione persistete

Strategist Survey

value

growth

Il nuovo contesto, caratterizzato da un', un aumento dei tassi di interesse e un ritorno della volatilità sui mercati finanziari, ha favorito le strategie value rispetto a quelle growth. Il 58% degli intervistati nell'ultimaritiene che la corsa proseguirà almeno per qualche altro mese, mentre un 24% pensa che ilfarà meglio delper qualche altro anno. Per contro, una percentuale del 19% è invece convinta che il trend favorevole al value abbia già fatto il suo corso.

OCCASIONI DI INVESTIMENTO PIÙ INTERESSANTI RISPETTO AGLI INDICI

opportunità

investimenti più interessanti

Chris Wallis

Natixis Investment Managers.

"Il nuovo contesto sta modificando il ventaglio diin modo veloce. Stanno emergendo occasioni specifiche che vanno analizzate in modo approfondito perché possono rappresentarerispetto agli indici più ampi. Opportunità di investimento che rintracciamo in settori diversi" ha commentato, CEO, CIO e Senior Portfolio Manager di Vaughan Nelson Investment Management, affiliata di