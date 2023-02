Natixis IM: la Bce non cambierà ancora strada e starà in guardia

Dopo il rallentamento del ritmo dei rialzi dei tassi da parte della Federal Reserve, ora è la volta della BCE. Sebbene l'inflazione generale in Eurozona sia in una fase di rallentamento negli ultimi due mesi, soprattutto a causa degli effetti di base negativi sul fronte energetico, vale a dire il raffronto con i dati di un anno fa, l'inflazione core della regione, il dato che esclude le voci volatili di energia e alimentari, non ha ancora mostrato segni evidenti di un'inversione di tendenza.

ANDAMENTO DELL'INFLAZIONE

Natixis IM, in un commento a cura di Mabrouk Chetouane, Head of Global Market Strategy, osserva che con un tasso del 5,2% su base annua registrato a dicembre, i prezzi core dell'Eurozona continuano a salire sulla scia degli effetti ritardati dello shock energetico, dei problemi relativi alle catene di approvvigionamento e di una domanda interna che rimane ancora solida. Anche misure alternative per le pressioni sui prezzi sottostanti, come gli indici dei prezzi medi ridotti o gli indici super-core, lasciano nel complesso capire come le dinamiche di pressione al rialzo dei prezzi siano ancora in atto nella regione.

A MAGGIO POSSIBILE CAMBIAMENTO

La storia d'inflazione nel Vecchio Continente, sottolinea per questo l'esperto di Natixis IM, non è di certo ancora finita. Pertanto, Chetouane ritiene difficile che la BCE riconsideri la propria forward guidance, vale a dire le indicazioni sulle sue mosse future, rilasciata al meeting di dicembre, prima di maggio 2023, fase in cui Natixis IM si aspetta che possa iniziare una riduzione del ritmo dei rialzi e che aumentino i tassi di un ultimo step di 25 punti base.

BCE RESTA IN GUARDIA

Di conseguenza, l'esperto di Natixis IM si aspetta che il tasso di rifinanziamento principale della BCE raggiunga un tasso terminale del 3,75% a maggio. Tuttavia, sottolinea in conclusione Chetouane, la continua tenuta macroeconomica e i probabili cosiddetti effetti di secondo round dell'inflazione terranno la BCE in guardia.

