Natixis IM: ecco cosa preferiscono gli investitori istituzionali per il 2023

Il 53% degli investitori istituzionali si aspetta un atterraggio morbido dell'economia contro il 47% che teme un atterraggio brusco. Inoltre, mentre il 69% concorda sul fatto che le valutazioni finanziarie non riflettano ancora i fondamentali, il 72% ritiene che i mercati si renderanno finalmente conto di quanto siano importanti le valutazioni.

, coinvolgendo circa 500 investitori istituzionali in 29 Paesi di tutto il mondo che hanno nel complesso in gestione 20.100 miliardi di dollari di asset per pensioni pubbliche e private, assicurazioni, fondazioni, dotazioni e fondi sovrani. Un sondaggio nel quale emerge anche che il 62% dei partecipanti è rialzista sul private equity e il 56%, sul mercato obbligazionario. Sono invece per lo più ribassisti sul settore immobiliare commerciale: il 61% reputa che la continua prevalenza del lavoro a distanza comporterà un forte deprezzamento degli asset immobiliari commerciali.

E' quanto affiora dal nuovo sondaggio condotto tra ottobre e novembre da Natixis Investment Managers , coinvolgendo circa 500 investitori istituzionali in 29 Paesi di tutto il mondo che hanno nel complesso in gestione 20.100 miliardi di dollari di asset per pensioni pubbliche e private, assicurazioni, fondazioni, dotazioni e fondi sovrani. Un sondaggio nel quale emerge anche che il 62% dei partecipanti è rialzista sul private equity e il 56%, sul mercato obbligazionario. Sono invece per lo più ribassisti sul settore immobiliare commerciale: il 61% reputa che la continua prevalenza del lavoro a distanza comporterà un forte deprezzamento degli asset immobiliari commerciali.

INFRASTRUTTURE, PRIVATE EQUITY E PRIVATE DEBT