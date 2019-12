Natale a tavola, Codacons: "Italiani spenderanno 2,6 mld di euro: +3% rispetto al 2018"

Per il tradizionale cenone della Vigilia e il pranzo di Natale gli italiani spenderanno complessivamente 2,6 miliardi di euro. Lo afferma il Codacons, che segnala come la spesa per alimenti e bevande per le festività sia in crescita del 3% rispetto allo scorso anno. "Dagli antipasti al pesce, dai dolci allo spumante, cenone e pranzo saranno all'insegna della tradizione - osserva il presidente Carlo Rienzi - e purtroppo non mancheranno gli sprechi".