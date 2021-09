Nadef, confermato superbonus al 110% e assegno unico per i figli

IPA

La Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza ha ricevuto il via libera del Consiglio dei ministri. Il testo prevede, tra le altre cose, la conferma del Superbonus al 110% per favorire gli incentivi all'efficientamento energetico degli edifici e agli investimenti innovativi. Verrà messo a regime anche l'assegno unico universale per i figli.