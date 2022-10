Mutui prima casa under 35, arriva norma col Dl aiuti ter

I mutui under 35 agevolati potranno a breve partire: il governo, secondo quanto si apprende, ha annunciato durante la riunione della commissione speciale della Camera l'intenzione di presentare un "maxi-emendamento" al dl aiuti ter contenente le ultime misure approvate dal governo Draghi.

Tra le misure che partiranno ci sono il decreto per il taglio delle accise sui carburanti e la norma sblocca mutui prima casa per gli under 35. Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per venerdì.