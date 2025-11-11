Bankitalia, tassi ancora in crescita sui nuovi mutui casa: 3,71%

Continua la fase di rialzo dei tassi sui nuovi mutui concessi dalle banche. Secondo i dati di Bankitalia, il Tasso annuale effettivo globale (Taeg) applicato ai prestiti per comprare una casa si attesta a settembre al 3,71% (era al 3,67% in agosto, al 3,61% a luglio). Il Taeg sulle nuove erogazioni di credito al consumo è del 10,24% (10,29% un mese prima). I tassi di interesse sui nuovi prestiti alle società non finanziarie sono del 3,38% (3,39% il mese precedente), mentre i tassi passivi sul complesso dei depositi in essere restano fermi allo 0,63%.