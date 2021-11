Mps, Rivera (Mef): "Privatizzazione punto d'arrivo necessario"

ansa

Parlando della trattativa per l'acquisizione di Monte dei Paschi di Siena, il direttore generale del Tesoro Alessandro Rivera ha definito la "privatizzazione" un "punto d'arrivo necessario a prescindere dalla tempistica". In audizione di fronte alle commissioni Finanze di Camera e Senato, Rivera ha spiegato che il governo ha avviato con l'Ue le interlocuzioni per "ottenere una proroga di durata adeguata e in questo momento non quantificabile".