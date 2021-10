Mps, M5s: bene stop del Tesoro alle richieste Unicredit

ansa

"Accogliamo con soddisfazione la posizione del ministero del Tesoro che, secondo fonti di stampa, riterrebbe non soddisfabili le richieste di Unicredit di un intervento di 7 miliardi di euro del Monte dei Paschi di Siena per procedere alla fusione tra i due istituti bancari". Così in una nota le deputate e i deputati del M5s in commissione Finanze alla Camera. "Auspichiamo che si torni a discutere per trovare la migliore soluzione possibile".