Morto in un incidente domestico Paolo Vitelli, fondatore della nautica di lusso Azimut Benetti

Oggi il gruppo, che dal 2023 è guidato dalla figlia di Vitelli, Giovanna produce in sei cantieri, ad Avigliana in Piemonte, Savona in Liguria, Viareggio e Livorno in Toscana, Fano nelle Marche e Itajai in Brasile, imbarcazioni a motore dai 9 ai 110 metri con i marchi Azimut e Benetti. Il valore della produzione è di 1,3 miliardi di euro nell'anno nautico 2023-2024, i dipendenti sono circa 2.500 con un indotto permanente di circa 5.000 persone. Azimut|Benetti vende il 95% della produzione in 70 paesi, attraverso una rete mondiale di concessionari assistiti da uffici diretti dell'azienda.