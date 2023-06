Morto Giuseppe Di Taranto, storico dell'economia si è battuto contro il rigore tedesco

Il ricordo del rettore della Luiss

"Nei suoi studi - ha scritto in un commosso ricordo il rettore della Luiss, Andrea Prencipe - ha sempre manifestato un pensiero lucido, critico e mai banale. L'impegno costante nella ricerca e la passione con cui vi si è dedicato lo hanno portato a svolgere incarichi presso importanti istituzioni nazionali e internazionali e a essere un oratore apprezzato per la chiarezza delle sue interpretazioni e noto per il coraggio di sostenere tesi talvolta non convenzionali, ma sempre supportate da una approfondita conoscenza della materia".