Morto Alberto Recordati, l'ex presidente dell'omonimo gruppo farmaceutico

Nato nel 1953, Recordati si è laureato in Biochimica presso il King's College dell'università di Londra nel 1977, e nel 1984 ha conseguito un dottorato di ricerca presso la stessa università. Entra in Recordati nel 1984 come ricercatore nei laboratori di biochimica e nel 1995 diventa direttore della divisione ricerca e tecnologie chimiche. Dal 2008 gli è affidato il coordinamento delle attività delle direzioni Drug Discovery e Drug Development e dal 2011 anche delle attività di Licensing.