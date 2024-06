Moody's completa revisione sull'Italia: rating resta invariato

L'agenzia Moody's completa la revisione periodica del suo giudizio sull'Italia, che "non rappresenta alcuna azione sul rating". L'esame è stato condotto da un comitato all'interno del quale è stata valutata l'appropriatezza del rating. "Gli sviluppi di credito dal novembre 2023, quando Moody's ha affermato il rating dell'Italia Baa3 e alzato l'outlook a stabile, sono stati in linea con le attese di Moody's", si legge nel report nel quale si osserva come l'attività economica dell'Italia è rallentata nel 2023, ma un'accelerazione dell'attuazione del Pnrr sosterrà modesti miglioramenti nella crescita al 2026.