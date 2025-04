Mit, ok a primo pacchetto da un miliardo per emergenza idrica

Il vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha presieduto in videoconferenza la riunione della Cabina di regia per la crisi idrica. Durante l'incontro è stato presentato il primo stralcio della programmazione prevista dal Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza nel Settore Idrico (Pniissi). Questo primo pacchetto include 66 interventi distribuiti in 19 Regioni, per un finanziamento complessivo di oltre 954 milioni di euro. Si tratta di 10 interventi dedicati alla sola progettazione, con uno stanziamento di circa 36 milioni di euro, e 56 interventi che comprendono sia la progettazione che la realizzazione, per un importo di oltre 917 milioni di euro.