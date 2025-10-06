Il ministero dell'Economia: cresce il reddito disponibile degli italiani, ma aumenta il gap tra ricchi e poveri

L'analisi contenuta nel documento del Mef mostra che il reddito disponibile lordo corretto pro capite, che considera sia le risorse monetarie sia i benefici in natura forniti dallo Stato, ha continuato a migliorare anche nel 2024. Il livello dell'indicatore risulta superiore dell'11,5% rispetto al 2020 e beneficia del calo dell'inflazione registrato nell'ultimo anno. In termini reali, il reddito pro capite è stimato in aumento del 5,2% nel 2025 rispetto al 2019 e dell'8% cumulato nel triennio successivo. A incidere positivamente sono stati anche i trasferimenti di beni e servizi primari da parte delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni sociali private, che hanno contribuito a rafforzare il potere d'acquisto delle famiglie.