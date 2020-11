Ministero Innovazione, da 9 novembre voucher 500 euro per internet e pc

A partire dal 9 novembre sarà possibile richiedere il voucher, fino a 500 euro, per avere la connessione veloce a internet e per dotarsi di un personal computer o un tablet. E' quanto ha deciso il Comitato Banda ultra larga, presieduto dal ministro per l'Innovazione tecnologica. Il voucher sarà disponibile per le famiglie con Isee (l'Indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 20mila euro.