Minerbe (Verona), morto Andrea Riello: stroncato da malore nella sua azienda

Andrea Riello, 60 anni, già presidente di Confindustria Veneto, è morto nella sua azienda di Minerbe, nel Veronese, stroncato da un malore.

L'industriale si trovava in ufficio, alla Riello Sistemi Spa, dove è stato subito soccorso ma per lui non c'è stato nulla da fare. Il gruppo Riello Sistemi conta quattro stabilimenti di produzione con 500 collaboratori e 120 milioni di fatturato.