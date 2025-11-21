Spagna, maxi sanzione a Meta: oltre 542 milioni agli editori per concorrenza sleale

La decisione arriva a breve distanza dall'annuncio del governo spagnolo, che ha convocato i vertici dell'azienda al Congresso dei deputati per verificare se Meta abbia "violato sistematicamente la privacy degli utenti" mediante pratiche di "presunto spionaggio massiccio e occulto", come affermato dal premier Pedro Sanchez durante il forum 'Metafuturo' a Madrid. Il capo del governo ha fatto riferimento anche a un'indagine svolta da specialisti in Spagna, Olanda e Belgio, secondo cui il gruppo avrebbe utilizzato un sistema nascosto per monitorare la navigazione degli utenti all'insaputa degli stessi, anche in modalità privata. "Chi viola i nostri diritti e le nostre libertà non può restare immune", ha dichiarato Sanchez, che ha annunciato l'intenzione di promuovere una "rifondazione" delle piattaforme digitali. Nel suo intervento ha richiamato inoltre i rischi legati alla disinformazione, ai contenuti d'odio e ai meccanismi di polarizzazione generati dagli algoritmi.