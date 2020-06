Mes, Speranza: "Più fondi alla Sanità, se non ora quando?"

Il ministro della Salute Roberto Speranza ribadisce il suo parere favorele alla opportunità di fare ricorso al Mes per investimenti sulla sanità. "L'ultima parola spetterà al Parlamento - ha detto - ma penso che queste risorse siano essenziali. Si deve trovare una sintesi. Più risorse ci sono e meglio è - ha concluso - e penso che queste risorse siano essenziali. La via d'uscita è un grande piano per il servizio sanitario nazionale".