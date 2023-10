Meloni: "Nuovo rinvio sul Mes? Decide il Parlamento"

"Credo che il Mes sia secondario rispetto alla prima trattativa, che è quella sul Patto di Stabilità".

Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a Bruxelles. Al Consiglio europeo, ha aggiunto, "non si è parlato di Mes, non è stato oggetto di questo dibattito". Su un eventuale nuovo rinvio della discussione in Aula, il presidente del Consiglio ha sottolineato: "Lo dirà il Parlamento, non sta a me deciderlo". Tuttavia, "continuo a ritenere che, indipendente da cosa si pensi sullo strumento in sé, non sia utile per nessuno porre la questione adesso". Per il cancelliere tedesco Olaf Scholz, invece, "quella del Mes è una buona riforma, suggerisco a tutti di approvarla".