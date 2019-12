Mes, Gualtieri: pre-accordo Eurogruppo sui 3 punti dell'Italia

Dopo un lungo negoziato a Bruxelles, l'Italia ha ottenuto le tre cose che chiedeva all'Eurogruppo per la riforma del Mes, il Trattato sul Fondo salva-Stati, e sulla "road map" verso lo schema europeo di garanzia dei depositi bancari. Lo ha riferito il ministro Roberto Gualtieri. Il primo obiettivo era di arrivare a definire, ma non finalizzare, un accordo sul Mes, in modo che fosse possibile per il Parlamento italiano votare prima.