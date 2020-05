Mes, Dombrovskis (Ue): "In Italia narrative ingannevoli"

Le preoccupazioni espresse da alcuni politici italiani sul debito e sul Mes sono "narrative ingannevoli". E' quanto afferma il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis. ricordando la sospensione del Patto di stabilità, la maggiore flessibilità per i bilanci degli Stati membri in termini di deficit e il fatto che per il Mes, "come deciso dall'Eurogruppo", l'unica condizione è che i soldi vadano alla sanità.