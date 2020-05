Mes, Delrio: il fondo va usato, M5s non si senta sconfitto

"Anche io ero contrario all'uso del Mes in stile Grecia. Ma se le condizionalità non ci sono, se c'è uno strumento nuovo, prendiamone atto e usiamolo". Lo afferma Graziano Delrio, capogruppo del Pd alla Camera, a La Stampa, auspicando che il M5s cambi idea. "Da parte del M5S c'è stata molta prudenza, ma nel momento in cui il no alle condizionalità sarà nero su bianco sarà difficile non usare quelle risorse", osserva Delrio.