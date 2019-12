Mes, Centeno: nessuna ragione per cambiare testo, firma a inizio anno

"Non vediamo ragione per cambiare il testo" del Mes. Lo ha affermato il presidente dell'Eurogruppo, Mario Centeno, precisando che la firma del nuovo Trattato avverrà "a inizio del prossimo anno". A chi gli chiedeva di un possibile rinvio, il politico portoghese ha risposto: "Non vediamo la necessità che questo accada, stiamo affrontando questioni tecniche ora, l'accordo politico è stato raggiunto".