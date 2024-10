Mercato azionario, ecco quali sono i "veri" vincitori di Wall Street

UNA TENDENZA CHE SI RILEVA ANCHE IN GIAPPONE E UK

Lo evidenzia in un commento che analizza come i top performer dell’azionario Usa tendano a non mantenere il primato, mostrando i rischi di investire seguendo il clamore, Duncan Lamont, Head of Strategic Research di Schroders, che raccomanda: “Don’t believe the hype”. Tendenze analoghe si registrano anche in altri mercati, come Giappone e Regno Unito, dove in 11 anni su 18 un titolo che rientrava mediamente tra i top 10 è sceso nella metà inferiore l'anno successivo. In Germania, è avvenuto in 14 degli ultimi 18 anni. Lamont osserva che gli “hype” sono eccitanti per definizione, ma aggiunge che quando si investe bisogna essere cauti nell'inseguire le performance, perché forti guadagni tendono a gonfiare le valutazioni rispetto ai fondamentali, come gli utili.