A novembre mercato dell'auto stabile, negli 11 mesi -2,7%

A novembre sono state immatricolate in Italia 124.222 auto con un calo sullo stesso mese del 2024 dello 0,04%. Nei primi undici mesi di quest'anno, secondo i dati del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, le immatricolazioni sono state complessivamente 1.417.621, in calo del 2,43% sull'analogo periodo del 2024. Il gruppo Stellantis, secondo le elaborazioni Dataforce, ha immatricolato a novembre 31.733 auto, il 3% in più dello stesso mese del 2024. La quota di mercato è pari al 25,6% contro il 24,8%. Negli undici mesi le auto vendute dal gruppo sono 399.083, in calo del 6,8% sull'analogo periodo dell'anno scorso, con la quota di mercato che scende dal 29,4% al 28,1%.