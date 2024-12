Mercato auto in Italia, vendite in calo del 10,8% a novembre

Novembre ancora in rosso per il mercato dell'auto in Italia. Secondo i dati diffusi dal ministero dei Trasporti le immatricolazioni sono diminuite del -10,8% a 124.251 unità. Negli undici mesi da gennaio a novembre, le immatricolazioni sono diminuite del -0,2% a 1,452 milioni di auto. I trasferimenti di proprietà sono stati invece 470.757, in aumento dello 0,17% rispetto a novembre 2023. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 595.008, ha interessato per il 20,88% vetture nuove e per il 79,12% vetture usate.